「不忍拖累弟弟」障男留遺書吞藥坐路邊 幸遇巡警救命

2018-11-05 11:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名43歲患有輕度肢體障礙的李姓男子，今日上午疑似吞服100多顆安眠藥，經巡邏警方發現倒臥在平鎮區振興西路邊，警方除扶起李男從起身上所帶的68字遺書，緊急通知其正在台南旅遊的弟弟後，隨即將李男送醫救治後，幸無大礙。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，患有輕度肢體障礙的李男與弟弟同住，因身體障礙和久病無法工作賺錢，長期都靠弟弟養家，自己總認為是弟弟的累贅，之前已有多次向弟弟表示想結束自己的生命，不要再造成家裡負擔。

今日上午，李男趁著弟弟與友人出發去台南旅遊時，在家中書寫一封68字的遺書，內容提到生病很痛苦、不想拖累家人，希望簡單安葬，吞服了100多顆安眠藥後企圖自盡，李男擔心死在家中，弟弟會被左右鄰居指指點點，還獨自步行到平鎮區振興西路邊席地而坐，等待安眠藥效發作。

幸經北勢派出所巡佐蘇士豪、警員彭建鈞洽執行候選人競選總部安全巡簽勤務行經該地，發現李男身體虛弱倒臥路邊，原以為李男只是酒醉路倒，經檢視李男身上證件發現遺書，立即通知救護車送醫。

李男的弟弟接獲警方通知後，立即取消旅遊行程趕到醫院協助並表示，哥哥最近一直有輕生的想法，已經多次勸導、安撫，原本以為有改善，未料哥哥還是執意走上絕路，感謝警方機警救援，硬是將哥哥從鬼門關前拉了回來！

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