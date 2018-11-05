酒駕肇事想私了被對方拒絕 竟持改造槍恐嚇

2018-11-05 11:49

［記者楊政郡／台中報導］黃男酒駕又出車禍想私了，但對造李男堅持報警，黃男下車往北走離開現場，李男想把他追回，他竟持改造手槍恫嚇，李男繼續保持距離跟蹤，黃發現後再拿出手槍回頭追趕李男，所幸員警即時趕到，查獲上述不具殺傷力手槍及子彈，酒測值達每公升0.21毫克，另查出黃男持槍恐嚇陳男，及放沖天炮引發陳女荔枝園火災，一併依槍砲條例及恐嚇、公危等罪起訴。

據檢察官調查，今年6月17日下午黃男（39歲）酒後駕自小客車，在沙鹿區中山路與福德路口，與李男駕駛的自小客車發生擦撞，黃男因有喝酒想私了，李男怕日後有爭執而報警處理，黃男見李報警，下車後往北走離開現場，李男及張姓路人追上去想把黃留下，黃男竟從包包拿出改造手槍（不具殺傷力），作勢射擊而恫嚇兩人「不要多管閒事，不想管事就離開！」

李男等暫時閃避後仍繼續保持距離跟蹤，到錦上街與錦華街口，黃男坐機車上講電話，又瞥見李男等還在後跟蹤，竟從包包內拿出手槍追過來，李男非常緊張而跌倒，爬起趕快再逃，所幸此時警車即時趕到，合力將黃男逮捕，扣得上述槍彈及酒測值達每公升0.21毫克。

另查出，今年元月間黃男因懷疑陳男在背後議論他，元月14日竟持沖天炮一盒，連續往陳某住處方向發射，引發一旁陳某女兒的荔枝園火災，燒毀約百平方米的雜草及樹葉。

同年月24日又持具殺傷力槍管1支、子彈10顆及不具殺傷力改造手槍1支、裝飾彈2顆等，找陳男談判，在陳男面前炫耀上述槍彈，當場拉滑套，不料彈簧因此彈出，陳還幫忙撿起來還給黃，警方到場後，查扣在車內及黃男包包內許多槍彈零件，而黃男被帶回警局時還脾氣暴躁、大聲咆哮，扯斷拘留室內電纜線、廁所隔板，並在其住處查獲一級及二級毒品。

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