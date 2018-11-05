買春男偷千元鈔就跑 女不顧赤裸追喊要回來

2018-11-05 09:55

［記者楊政郡／台中報導］30歲陳男花3000元買春，嫌太貴與女子「阿宜」（化名）討價還價被拒，性交易完成後趁女子到浴室沖洗，偷了一張千元鈔就跑，「阿宜」全身赤裸，抓了浴巾披上就追出去，使出渾身力氣邊喊邊追，隔了一條街終於追上，陳男乖乖交出千元鈔，而竊盜部分陳某被判拘役30日，易科罰金需3萬元。

台中地院判決書指出，陳男與「阿宜」相約在今年1月13日下午，到台中市西屯區某套房內全套性交易（2人性交易涉嫌違反社會秩序維護法，已由相關機關裁處），陳男要求交易金額從3000降至2300元，「阿宜」不同意，陳只好先行離去，幾分鐘後湊足3000元（2張千元鈔、1張500元鈔、5張百元鈔）給「阿宜」，女子點收無誤隨手放置桌面。

2人脫光衣物完成性交易，陳男無套射精在女子陰道內，「阿宜」完事後急於沖洗而進入廁所，此時陳男趕緊穿上衣服，偷偷抽了一張千元鈔，得手後快步逃離，但是被在浴室內沖洗下體的「阿宜」瞥見偷錢，「阿宜」來不及著裝抓了一條浴巾，自後追趕呼喊，浴巾圍上身體後追出套房，邊喊邊追，追到一條街外某洗衣店門口前，終於將陳男攔下，陳男傻笑自知逃不了，從口袋內掏出上開千元紙鈔還給「阿宜」，「阿宜」氣得請路人報警處理，警方趕赴現場，扣得千元鈔（已發還「阿宜」），調閱相關監視器錄影畫面，陳男坦承犯行。