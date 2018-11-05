苦讀考取法醫 美女檢驗員立志為死者伸冤

黃瓊慧苦讀考取法醫師執照。（記者李立法攝）

2018-11-05 00:18

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署女檢驗員黃瓊慧曾協助檢警偵破故佈疑陣的凶殺命案，為死者伸冤，5年前在體檢麻醉過程中，因過敏導致缺氧休克，卻在昏迷3天後奇蹟似甦醒；走過鬼門關的黃瓊慧認為「也許是使命未了」，於是發奮苦讀，考取台大法醫所及法醫師執照，成為解剖檯上獨當一面的女法醫，讓沈默的證據成為刑案偵辦助力。

2006年發生在新埤鄉的許姓鵝農命案，因凶嫌故佈疑陣，讓檢警原以是一起單純的車禍自撞死亡案件，當時還是菜鳥檢驗員的黃瓊慧，仔細檢視死者傷口後，認為並非車禍所造成，死因不單純，她的細心讓案情急轉直下，檢警得以揪出凶手，為死者伸冤；經過此案鼓舞，黃瓊慧更加堅定考取法醫為含冤枉生者伸張正義的信念。

5年前黃瓊慧初嚐人母的喜悅，卻在體檢時對麻醉藥產生嚴重過敏，導致缺氧超過10分鐘，醫院評估就算救活也將成為植物人，家屬無法接受孩子剛出生就要失去母親，正當全家陷於愁雲慘霧之際，黃瓊慧卻在昏迷3天後奇蹟似地甦醒，連醫師都感到不可思議。

也許冥冥之中有所安排，黃瓊慧珍惜老天爺給他重生的機會，在家庭及工作之餘把握時間讀書，讓她順利考取並完成台大法醫研究所學業，並在今年9月取得法醫師執照，成為國內少數的女法醫之一。

黃瓊慧說，大體不會說話，但外觀、腐化程度等都會透露出訊息，看似單純的死因，有可能是加工造成，甚至牽扯到凶殺刑案或保險理賠問題，相驗或解剖都必須慎重，希望她經手的案件，都能有個圓滿的交代。