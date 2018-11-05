13年婚姻不敵LINE追求攻勢 法官痛批小王毀人姻緣

2018-11-05 00:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕育有一對可愛雙胞胎的新竹林姓男子帶老婆陳女參加休閒車隊，成員魏男卻趁隙當小王，露營時趁林男熟睡之際，就已偷偷牽手散步，氣得其他成員想將魏男除名，離婚的林男憤而向陳女與小王魏男求償，新竹地院法官審酌林男夫妻婚姻關係近13年，卻難敵魏男幾通LINE通訊攻勢，終致婚姻無以為繼，判2人連帶賠償20萬元！

林男說，他與妻子陳女2016年8月間參與「北市高山休閒車隊協會」活動而認識魏男，妻子見魏男單身想幫他介紹女朋友，因而互留電話與LINE帳號而有互動往來。魏男竟趁夫妻間因家中瑣事口角，反而藉機給陳女同情溫暖，常到陳女工作的髮廊找她，頻繁電話往來、LINE訊息、高調約會。

此後陳女開始藉故吵著要求財產及離婚，經同在髮廊工作的表弟與店長告知，林男才知情；事後協會車友說，早在2016年11月協會所舉辦南投顏氏牧場露營時，魏、陳即已背著林男私下在牧場內手牽手散步。

陳女父母明白女兒有錯在先，故要求女兒應將先生所賺取財產全數歸還後，去年7月無條件離婚。2名未成年雙胞胎兄弟被迫分離，由父母各監護1人。林男憤而對前妻與小王連帶求償100萬元。

法官調查，協會車友反映，魏男跟林男太太在一起的事情，導致林男夫妻離婚，對車隊造成影響，車友們都認為此事應該果斷處置，將魏男除名。

法官認為被告2人過從甚密、逾越禮節行為，不法侵害林男配偶權，且行為已達嚴重破壞婚姻關係程度，堪認情節重大。

法官另審酌林男夫妻婚姻關係將近13年，卻難敵魏男LINE通訊、幾次約會、短暫身體接觸，終致婚姻無以為繼，陳女發訊息給林男「我和你總是硬碰硬個性觀念上的差異…無法平行難以溝通，傷害已造成也多說無益了，你總是說你清楚我的個性，但你真的知道我要什麼嗎…」最後法官判陳女與小王魏男應連帶賠償人夫林男20萬元。