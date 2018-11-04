賄聲賄影無所遁形 全靠這一間神祕辦公室

今年多合一大選，彰化地檢署就在這間戰情室查獲全國首宗賄選案。（記者陳冠備翻攝）

2018-11-04 19:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕選舉進入倒數階段，彰化地檢署積極查緝賄選，今年9月初就查獲全國第一宗候選人賄選案例並起訴，至10月底已獲173件情資分案，其中列為選偵案有56件，偵查人數有345人，共合併起訴11件，展現查賄高效率，彰化地檢署公開查賄法寶，神祕辦公室「戰情室」，透過戰情室內高科技解密，讓證據無所遁形，並即時連線讓當庭院檢官得已破解嫌犯攻防，羈押嫌犯，原本只是拿來偵辦緝毒案件的辦公室，意外成為查賄利器。

科技日新月異，不少3C產品與行動裝置成為犯罪集團利用工具，為此彰化地檢署於今年3月成立數位採證室，年中再悄悄闢一間「戰情室」，內置高科技數位傳輸設備，供數位採證室解密後資料與通訊證據即時上傳，面對年底大選賄聲賄影不斷，「戰情室」屢建奇功，令檢警士氣大振，彰化地檢署上週五決定揭開「戰情室」神祕面紗，邀請法務部政務次長陳明堂、檢察總長江惠民、臺高檢檢察長王添盛等人揭牌，正式成立。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，過往就發生傳喚賄選嫌疑者，因罪證不足，飭回後證據就斷了線，現在戰情室成立後，讓偵辦檢警有一個更充分的證據討論空間，也能從房間內大螢幕掌握嫌犯動態，下達指令，因此不少嫌疑人初次到案，就罪證確鑿被地院裁准羈押禁見，無法再串供，達成偵查目標。