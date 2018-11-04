插隊挨5拳 黨主席求償100萬只判賠7千

2018-11-04 18:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子陳漢光身兼「全國人民黨」主席、「中華海峽兩岸一家親交流促進會」理事長，去年4月買客運車票插隊，與劉姓年輕人起爭執，被劉男連揍6拳而輕傷，他控告劉男、索賠100萬元精神慰撫金，劉男辯稱是陳男先動手，他揮拳是正當防衛，法院勘查錄影畫面，發現陳男先動手挑釁，劉男揍陳男的第一拳，是正當防衛，之後，陳男重心不穩而微蹲，不再有攻擊劉男之舉，劉男仍持續揍陳男5拳，已逾越正當防衛，據此判決劉男應負賠償之責，但金額只有7000元。

判決書指出，劉男去年4月14日上午於台中市西屯區國光客運朝馬轉運站購票時，與疑似插隊的陳漢光起爭執，劉男轉往超商買飲料，陳男卻追入超商質問「是不是在找麻煩？」雙方又起爭執，陳男先動手碰觸劉男肩膀，劉男則把陳男推開，陳男又伸出雙手，朝向劉男做出類似「掐頸」動作，劉男揮6拳，擊打陳男的左耳與左耳後方，導致陳男頭暈目眩、頭皮表淺損傷與瘀青腫脹。

陳男怒告劉男傷害罪，並提出刑事附帶民事賠償，索賠100萬元的民事精神慰撫金，刑事部分，台中地院一審認為是正當防衛，判決劉男無罪，附帶民事賠償一併駁回，陳男上訴二審，台中高分院認為劉男逾越正當防衛的程度，依傷害罪判劉男拘役10日，可易科罰金1萬元。

台中高分院審理附帶民事賠償時，勘驗超商錄影畫面，發現陳男先動手，用手碰觸劉男肩膀兩次，劉男一度後退並將陳男推開，陳男又雙手伸向劉男脖子，但不確定是否掐到劉男頸部，此時，劉男腳呈弓箭步，右手揮拳揍陳男一拳，陳男往後退，重心不穩、身體微蹲，陳男又揍了陳男5拳，超商店員趕緊把劉男拉開。

法官認為，劉男推開陳男，並揮出第一拳，是排除具有急迫性的不法侵害，屬於正當防衛行為，但陳男被擊退後，劉男又連揮5拳，這5拳已有傷害陳男的犯意，也構成了侵權行為，但僅判賠7000元的精神慰撫金，全案確定。