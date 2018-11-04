「走動宣導」犯罪預防 4勇警著標語背心跑馬拉松

警方4員順利完賽。（記者余衡翻攝）

2018-11-04 17:34

〔記者余衡／新北報導〕「走動式管理」不僅可用在辦公室，也可以用在宣導犯罪預防！

新北市鐵人進化協會今天在三鶯藝術村河畔舉行「三鶯陶花源馬拉松公益路跑」，原先預留攤位給三峽警分局進行犯罪預防宣導，副分局長林柏宏首創「走動式宣導」，親率保防組長陳為濂、偵查隊小隊長蘇貴郎及警備隊副隊長劉宇軒等同仁，穿上寫有「反詐騙、反毒品」的背心，參與半程馬拉松邊跑邊宣導，最後4員全部順利完賽。

林柏宏說，過去設攤宣導方式較為生硬，且顧及路跑活動參賽者駐足時間不多，因走動式管理具有貼近人群、提升溝通等優點，故號召同仁參與路跑活動進行「走動宣導」，透過穿著顯眼標語背心，並在起迄點、補給站等跑者放慢腳步處輔以口頭說明，加強與民眾溝通互動。

許多參賽者見到三峽警方派員參賽，不禁直呼「好特別！竟然有警察跟我們一起跑耶！」拿下女子半馬組冠軍的孫小姐說，自己熱愛慢跑活動，近兩年來參與10多場半馬路跑，首度遇到警察陪跑不但感到更加安全，全程下來腦海中反詐反毒標語格外鮮明。

三峽分局長張明和表示，走動式宣導的嶄新思維，不僅讓民眾對於宣導內容印象深刻，也鼓勵同仁在平日勤務外多多運動、保持體力，在預防犯罪同時也促進了自身的健康，實在是一舉兩得的好方法。