正義哥助警逮通緝犯 網友直呼「畫面好療癒」

台南一名張姓毒品通緝犯昨晚見警巡邏，心虛想烙跑，不過逃50公尺就被警民合力逮捕。（記者萬于甄翻攝）

2018-11-04 16:30

〔記者萬于甄／台南報導〕想往哪邊跑！台南一名42歲張姓男子昨晚步行永康中山南路時，遇上正在執行專案勤務的巡邏員警，張男因毒品案遭通緝又見警心虛，被盤查後竟趁亂逃逸，不過，員警也不是省油的燈，加上2位熱心的民眾幫忙，張男僅短短跑50公尺就被逮獲，訊後依法移送偵辦。

永康警分局大橋派出所近期正忙著辦公廳舍搬遷事宜，不過，對轄區治安情況卻沒有因此而鬆懈，昨晚大橋派出所員警何孟霖、蔡百剛在永康中山南路執行專案勤務時，發現張姓男子走在路邊卻頻頻轉頭注意員警動向，行跡相當可疑。

員警上前盤查時，張男假意配合受檢，報完身分證字號後，卻趁隙往車陣中逃跑，何、蔡員兩人也趕緊追上去，不過，張男僅短短跑50公尺就被警方壓制在地，過程中張男一度掙扎拒捕，員警趕緊呼救支援，此時，路過的呂姓、李姓民眾化身「正義哥」，協助壓制。

張男得知逃不了後也乖乖就範，並坦承有毒品通緝案在身，警方也在張男身上查獲3包安非他命約7公克，尿液初篩也有第二級毒品陽性反應，訊後依法送辦；張男遭逮的過程，被網友拍下PO網，網友直呼「逮捕畫面好療癒」，也向員警說聲辛苦了。

永康警分局表示，除立即獎勵2名優秀員警外，也非常感謝市民熱心的伸出援手，當警察的靠山，減少員警可能受到的傷害。

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