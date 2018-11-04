新北治安牌又破功？開槍抓不到就另辦黑幫「討回顏面」

速食店外送員僅因在電梯內對到眼就被爆打。（記者徐聖倫翻攝）

2018-11-04 14:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕選戰逼近，新北市長候選人、也是前新北副市長侯友宜強打「安居樂業」治安牌，蘆洲上週卻發生知名冰淇淋大廠副總座車遭槍擊，分局不但推託卸責，迄今也未破案，新北市刑警大隊立今天則宣布偵破竹聯幫戰堂份子，他們涉嫌橫行雙北市四處暴力討債，「討回顏面」意味濃厚，也有民眾酸「槍＋毒＋黑幫＝新北市」。

據了解，楊、陳2名男子有債務糾紛，陳男積欠楊男酒店帳款70萬元，楊男找上竹聯幫地堂地戰會30歲副會長李姓男子，委託其討債，李嫌遂於去年6月令旗下小弟25歲韓姓男子率眾共6人闖入陳男位於中和區老家要債。

當日僅有陳男年逾6旬的老父母在家，兩老見家門被惡煞闖入嚇傻，這些人戴口罩、安全帽，手持棍棒、信號彈等武器，在陳家一陣亂翻亂搜，搶了5萬現金後撂狠話「今天是警告，叫你兒子還錢！」隨後揚長而去。

去年底，李嫌又掌握了陳男行蹤，發現他在永和某撞球場打球，又令小弟等8人前往堵人，餵他一頓「粗飽」，警方接獲報案歲啟動快打，將一干人等帶回，陳男才道出實情，警方也循線追人。

警方調查，這幫人還在今年4月中，將另1名也姓陳的男子活活以球棒、榔頭打死，期間還剃髮羞辱，就因這名陳男積欠15萬元。李嫌行徑囂張，就連坐電梯與速食外送員對到眼，因為這樣外送員也被爆打。

上月28日警方循線至北市內湖、中山區、新北市汐止區、宜蘭縣等地，將主嫌李姓男子及旗下小弟韓嫌等共4人緝拿歸案。偵訊時，李嫌只承認動手揍外送員，其餘教唆暴力討債等一概否認，韓嫌則是全盤承認扛起罪責。訊後，警方將李、韓等4人依組織、恐嚇、強盜、傷害等罪嫌移送法辦。