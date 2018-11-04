製作「空服員的告白」挨告 看板空姐獲無罪

高廷萱（左一）、呂亞莉（左四）、詹文婷獲判無罪。（資料照）

2018-11-04 13:01

〔記者吳政峰／台北報導〕遠航前看板空姐呂亞莉去年與同事詹文婷、高廷萱製作「空服員的告白」影片，指控遠航漠視飛安，被遠航提起妨害名譽告訴，承審的台北地院認為影片內容經過合理查證，且屬可受公評之事，不應受罰，判決無罪。

去年11月2日，呂亞莉等三名空服員製作了「空服員的告白」上傳YouTube，除指遠航要求空姐陪中國旅行業者吃飯、幫長官倒酒水，還控訴飛機設備老舊，零件多樣停產，機內設備不佳，旅客不適，組員頻繁中暑，艙壁漏水，處處貼滿補救的膠帶，直言有飛安疑慮。

遠航不滿，痛批影片不實，並大動作提出妨害名譽自訴；呂、詹、高則不否認製作影片，但強調內容均為真實，可受公評，絕無觸法。

遠航認為影片控訴「路跑活動用餐休息時間，空服員臨時被打散分配到不同桌位與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水」，均為不實；但法官發現，遠航確曾因路跑活動，而把空服員分配到不同桌，與旅行業者餐敘，且確有主管要求空服員倒酒水，因此難認影片內容不實。

其次，影片指出「機體設備老舊，零件多樣停產，導致機內硬體設備不佳，旅客的不適，組員頻繁中暑，艙壁漏水，處處貼滿補救的膠帶」，法官也發現這些控訴，均曾被媒體報導過，非杜撰。

且民航局調查，遠航機隊機齡較高，機型器材籌補困難，維修時間較長，為預防潛在飛安問題，限制每月機隊飛航總時數加強老舊飛機維護；飛機動靜壓管、液壓管接頭滲漏液壓油、氣象雷達故障導致班機延誤；所有8架飛機僅有14具發動機，明顯不合規定，法官認為，影片質疑飛安並非沒有根據。

法官指出，航空業與公眾利益直接相關，對於他人的意見表達應有較大程度的容忍，影片內容均為「可受公評之事」，未逾越合理評論原則，因而判呂、詹、高三人無罪；全案可上訴。