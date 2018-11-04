質疑司法不公 狂男兩度提油揚言「放火燒立法院」

江男（黑衣者）今年八月時曾提油到立法院抗議。（資料照）

2018-11-04 12:58

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲江姓男子認為司法不公、懷疑地檢署吃案，今年8月初曾到立法院「提油抗議」，甚至揚言要「放火燒立院」，但遭警方攔阻逮捕。時隔3個月後江又「故技重施」，以相同手法再到立院抗議，幸虧警方及時攔阻，還認出他是「常客」，最後將他再次依恐嚇公眾安全、預備縱火等罪送辦。

警方指出，江姓男子今年8月1日時，將3個1公升、裝有汽油的瓶子裝在背包內，再前往台北市中山南路立法院大門抗議；他一到立院大門就喊「司法不公」，還揚言要潑灑汽油點燃縱火。幸虧駐守立院的保六總隊警方見狀立刻攔阻，同時奪下汽油，整起事件沒人受傷。

不過，江似乎沒學到教訓，他本月2日下午2時許，又再次以相同手法，在包包內放著2個裝有汽油的桶子再到立院抗議。此次江由立院中山南路大門穿過警衛庭進入院區數步後，突然掏出汽油桶，再度揚言「我要燒了立法院！」保六警方見狀上前制止，轄區中正一分局獲報後將江帶回，再次將他送辦。

江落網後聲，他曾向立法院陳情抗議法務部與地檢署吃案，但立院回文告訴他，此事經過調查沒有疑慮，將不會重複查處，他認為立院敷衍了事才會再次提油抗議。