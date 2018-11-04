男子打赤膊闖大樓被反鎖 離奇墜7樓慘死

夏姓男子不明原因闖入大樓內，但卻開不了大門被反鎖屋內。（記者鄭名翔翻攝）

2018-11-04 12:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市40歲夏姓男子，昨晚9點多僅身著一件短褲，赤著腳打赤膊翻牆爬入一棟公寓大樓內，疑似趁停車場大門未閉攏時闖入大樓內，在裡頭遊蕩5分鐘後回到一樓準備離開，卻打不開門，夏男遂爬至頂樓疑似察看逃離路線，但不慎失足墜落7層樓高，發出砰一聲巨響，住戶發現緊急將他送醫，但仍傷重不治。

警方表示，夏男有竊盜、毒品前科，數月前甫出獄，居住於斗煥坪一帶，昨晚不明原因闖入頭份市內一棟公寓大樓，從監視器畫面看起來精神恍惚，先翻牆爬入後，再趁大門未緊閉時竄入大樓內，由於該大樓無警衛保全，無人發現夏男闖入。

夏男進入大樓內5分鐘，未行竊或任何不法行為，隨即下樓準備離開，但因大門反鎖，無法打開，夏男又走樓梯到五樓，隨後攀爬鐵梯上兩層樓高的機房，疑似為察看地形找尋離開路線，但卻不慎失足，「啊」一聲慘叫墜7層樓高，跌進大樓圍牆外水溝，當場無生命跡象。

大樓管理員聞聲察看，發現男子口鼻流血倒臥地上，立即通報送醫，但經搶救仍不治。警方表示，由於夏男慘死，難釐清他闖入大樓的意圖為何，後續將相驗釐清確切死因。

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