詐騙2.0！連詐騙集團的車手都是被騙來的

2018-11-04 12:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕詐騙集團再進化，這次連詐騙集團的「車手」，乾脆都是假冒借貸公司「詐騙」而來！

彰化縣警局彰化分局偵查隊長鐘振邦表示，林姓男子因為缺錢花用，只好加LINE來借錢，對方謊稱為了讓林男可以成功借到錢，要求林男先拍下3本金融帳戶轉給「借貸公司」，再謊稱為了「活化帳戶」，製造金融帳戶內有多筆現金出入的「假象」，才能方便後續借款，林男再提領現金給「借貸公司」的助理，以建立良好現金出入的「紀錄」。

警方表示，「借貸公司」先存入多筆現金到林男的帳戶，林男發現帳戶多了70萬元，林男越想越不對，明明要借錢，帳戶卻被存錢，還要把帳戶內的錢提領給對方，懷疑自己是遇上詐騙集團在找車手，因而向民生派出所報案。

警方循線先逮捕曹姓車手與邱姓收款手，邱女向警方供稱她也是受害者，詐騙集團也是用相同手法來騙她，原本是要借錢，卻被當成免費「車手」，最後在缺錢情況下被吸收為「取款手」，她把收來的錢都是固定放在台中市出租套房內，再由其它「取款手」來取款；警方循線埋伏逮捕，全案共查獲曹男（35歲）、邱女（22歲）、陳男（31歲）、陳男（24歲）、傅男（39歲）等人，成功攔阻被害人被騙現金58萬餘元。

鐘振邦指出，從這起查獲多名詐騙車手案件來看，這是詐騙集團的新犯案手法，讓缺錢民眾被騙來當車手，就銀行來說是「存款用戶人小額提領自己的帳戶」，根本很難查獲，缺錢民眾再面交給「車手」，又可以避掉監視器畫面，一旦缺錢民眾多做幾次，再吸收為車手。

鐘振邦強調，以往詐騙集團車手都必須在ATM提領現金，或是詐騙民眾臨櫃親領，但臨櫃會有行員貼提醒，ATM會有監視器畫面，兩者手法都已被警方突破，詐騙集團透過LINE借款新招式，連車手也都「詐騙」而來，呼籲民眾只要是要求繳交金融帳戶，都是詐騙手法，千萬不要以身試法！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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