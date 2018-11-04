選民怕觸法自首 社頭村長候選人涉賄選收押禁見

張姓候選人涉嫌將現金夾在文宣發放，涉嫌買票，已違反公職人員選舉罷免法賄選行為。（記者陳冠備翻攝）

2018-11-04 11:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕五合一選舉競爭激烈，彰化查賄又有新案情，社頭鄉某村長張姓候選人涉嫌將現金夾在文宣，以每票500至2000元行賄選民，尋求支持，彰化地檢署獲報，傳喚張姓候選人與10多名村民到案說明，有10多名村民聽到風聲擔心觸法，竟主動到案自首，交出賄款並接受訊問，共計6500元。檢方偵訊，認為張姓候選人說詞反覆，有串證之虞，昨午聲請羈押禁見，法院昨晚裁准。

彰化地檢署10月中旬接獲線報，社頭鄉張姓村長候選人（60歲），涉嫌買票，將5百元到2千元現金夾在文宣中行賄選民，違反《公職人員選舉罷免法》，彰化地檢署指派檢察官何蕙君指揮彰化縣調站、田中分局偵辦，前日收網，由主任檢察官王銘仁率57名警調人員搜索候選人住處，扣得筆記本、文宣等物，並傳喚選民到案。

檢方指出，張姓候選人之女也登記為同區鄉民代表候選人，為求父女均順利當選，該名候選人利用發放文宣機會，將500元至2000元不等現金夾進文宣中給選民，但有人當場拒收，或發現文宣內有現金後，歸還給該名候選人，更有10多名選民聽到檢方正偵訊此案，立即到案自首，交出賄選現金並接受訊問，共計有6500元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，這次大選，地檢署反賄宣導與查賄動作頻頻，發現不少選民拒收賄款或返還給候選人，也有民眾收賄後擔心，想退又不敢退，聽到檢方偵辦此案，自己跑到地檢署自首繳回賄款，可見法治觀念深植民心。