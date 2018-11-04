沒找到中國被害人 2車手坦承犯案 法官竟判無罪...

2018-11-04 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子林辰緯、陳柏菘於2016年加入詐欺集團當車手，提款27次共18萬餘元被法辦，2人於彰化地方法院審理時，都承認是詐欺車手，一審法官卻認為，檢警沒有找到中國的被害人，沒有證據可證明2人提領的是詐欺贓款，也有可能是不違法的一般提款，竟判決2人無罪，台中高分院二審時，2人改口說，領的是賭博贏得的錢，不是詐欺贓款，二審法官卻認為，如果是賭博彩金，何需聘僱車手領款？又何需用多個銀行帳戶迂迴提款？「一般事理常情」即可認定是詐欺贓款，依加重詐欺罪改判2人各1年3月徒刑。

判決書指出，林、陳2人加入「小胖」詐欺集團，酬勞是領取贓款的1％，「小胖」於2016年11至12月，交給2人17張中國的銀聯卡與密碼，2人於12月12日，在土地銀行彰化分行的兩台提款機領款27次，共領走18萬8100元，於指定地點交給「小胖」，土銀彰化分行發現異常，通報彰化警分局查獲2人法辦。

彰化地檢署偵查時，雖指示警方調查位於中國被害人資料，但因兩岸隔閡，且贓款被轉帳到多個人頭帳戶，警方查不到被害人身分，無從得知詐欺過程，也沒有抓到「小胖」，彰化地院審理時，2人承認是詐欺集團車手，陳男還供稱，他知道領的錢，是來自中國的詐欺所得。

不料，一審卻認為，檢察官提出的證據，無法證明「小胖」集團從事詐欺，有可能是從事地下匯兌或洗錢等犯罪行為，也有可能只是單純提款，另外，被害人是誰？何時何地受騙？受騙金額多少？也都無從得知，2人雖自白是詐欺車手，卻沒有證據可證明，2人領的是詐欺贓款，據此判決2人無罪。

彰化地檢署上訴二審，台中高分院審理時，2人都改口，林男宣稱，領的是「小胖」網路賭博贏得的錢，陳男則說，他不知錢的來源，二審法官認為，2人一天持17張銀聯卡提領27次，如果是「小胖」賭博輸贏所得，何必使用多個帳戶，還迂迴用聯銀卡分次小額提領？又何必花錢聘請2人當車手？依一般事理常情，這些錢應屬詐欺贓款，據此撤銷原審無罪判決，改判2人各1年3月徒刑，可再上訴。