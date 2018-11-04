宣導反家暴 新竹市警民動起來

宣導反家暴，新竹市警民聯手動起來。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-04 09:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市國際蘭馨交流協會上午舉辦113終止家庭暴力與制止人口販賣宣導活動，響應「113婦幼保護專線」並加強宣導，除舉辦著色暨畫畫比賽外，新竹市警局婦幼隊與少年隊也在現場舉辦有獎徵答，現場親子與警民互動相當熱烈，吸引不少民眾熱情參與。

這項活動在明志書院旁西門通行人徒步區舉辦，一早就有親子拿著畫板，興高采烈地參加著色暨畫畫比賽；活動開場由街舞大賽的贏家光復地板社暖場後，新竹市警局刑大、少年隊、婦幼隊、外事科也展開現場有獎問答，互動宣導113婦幼保護專線，藉此讓社會大眾正視家暴問題，讓大家都善盡關懷社會的責任。

會長林瑞珠表示，國際蘭馨交流協會創設於1921年，為聯合國正式承認的國際非政府組織INCO公益團體，是有權派代表駐聯合國參加相關機構的國際性會議，宗旨是致力改善各地方以至全世界婦女與女孩的生活狀況。全世界195個國家中有132個國家中有蘭馨組織，全球會員人數達8萬餘人。我國在1992年成立蘭馨組織，至今已有35個分會，會員數超過1700多人，均為各行業婦女菁英。

林瑞珠說，蘭馨的宗旨是「女人照顧女人」、「女人扶持女人」，這場活動正是符合這個宗旨，呼籲女性挺身而出關心女性、照顧幼童。在開放自由多元的社會，女性在社會所扮演多重的角色愈來愈重，婦女在家庭或職場上受到暴力的威脅，卻時有所聞，期盼台灣社會能更走向兩性平等社會，包括親子之間也能更理性溝通。