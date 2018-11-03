碎石造成2彈孔？冰品副總座車疑遭槍擊 警改口這樣說…

新北市蘆洲警分局偵查隊長蔡調坤說，在車體起獲2顆「不明金屬物」。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-03 22:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北五股驚傳隨機槍擊案，知名冰品百吉冰淇淋林姓副總上月開車行經五股疏洪道時，聽到車後傳來兩聲異響，返回北投住家後發現，車身竟有2個彈孔，嚇得趕緊報案，不料，蘆洲分局獲報調查，卻未仔細搜證，直到修車廠換鈑金時，才在彈孔中挖出2顆子彈；對此，偵查隊長蔡調坤擔心選前轄內發生治安事件，一度堅稱彈孔是「碎石」造成，隨後又稱查獲「不明金屬物」，至今仍未鎖定開槍犯嫌。

警方調查，上月24日晚間7點左右，41歲林姓男子駕駛租賃車，從新莊的工廠準備返回北投住處，行經五股疏洪道時，突然聽到車後方傳來「碰！碰！」兩聲，當下不以為意，直到回家後才發現，左方車身前後輪的葉子板附近竟有2個彈孔，嚇得趕緊報案。

蘆洲警方獲報介入調查，林男供稱聽到槍響前有一輛轎車及重機經過，但未看到有人開槍；而警方採證卻未發現子彈，直到修車廠拆除鈑金，才發現卡在車體中的子彈，趕緊通知警方再次採證，但警方比對監視器，卻無法鎖定犯嫌，案情陷入膠著。

槍擊案曝光後，蘆洲警分局偵查隊隊長蔡調坤為了避免在選前轄內傳出治安案件，影響選情，昨晚堅稱彈孔僅是穿透孔，並非槍擊造成，今天下午則辯稱可能是轎車在高速行駛下「碎石頭」造成車損，直到行車記錄器曝光，顯示林男行駛在慢車道，並未超速，才改口說有查獲兩顆不明金屬物，3度改變說法。

蔡調坤說，林男交友單純，發現彈孔時趕緊撥打110報案，北投分局獲報後詢問，發現林男疑似在五股中彈，並未依規定受理，而是請林男自行到蘆洲分局更寮派出所報案，且堅稱疏洪道共有新莊、蘆洲、三重等分局管轄，調閱行車記錄器後排除案發地在蘆洲警分局轄區，林男轎車中彈地點仍待調查釐清，不排除將案件移轉回北投分局偵辦。

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