11/3 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-11-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月3日）開獎的第107000088期大福彩、第107000264期今彩539與第107000168期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000088期大福彩中獎號碼為「06、10、16、26、27、29、32，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共41注中獎，每注可得4000元；肆獎共864注中獎，每注可得400元；普獎共7095注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000168期雙贏彩中獎號碼為「02、06、09、11、12、15、16、18、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共358注中獎，每注可得500元；肆獎共4157注中獎，每注可得100元。

第107000264期今彩539中獎號碼為「10、12、19、24、32」，頭獎摃龜；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5911注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3113注中獎，每注可得50元。

第107000264期39樂合彩中獎號碼為「10、12、19、24、32」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共251注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8232注中獎，每注可得1125元。

第107000264期3星彩中獎號碼為「037」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000264期4星彩中獎號碼為「7569」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」