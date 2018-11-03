女疑鶯歌臥軌 遭自強號撞上肢體分離

2018-11-03 21:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕台鐵130車次海線自強號今晚7點左右北上行經新北市鶯歌尖山埔路平交道時，撞擊到一名疑似臥軌女子，消防到場發現女子肢體分離，至少散成4段，明顯死亡，散落範圍頗大，檢警到場勘查。這起事故造成台鐵南北雙向延誤，目前改由東正線單線雙向行車。

台鐵說明，130次EMU自強號從彰化開往基隆，行經鶯歌尖山埔路平交道後，在北上車道5K+660公尺處驚見一名女子疑似臥軌時，已來不及反應，女子遭撞，屍塊散落，而列車第一、第六車軔管遭破壞，現場也不適合接駁，目前僅能維持單線雙向通車。

新北市三峽警分局鶯歌分駐所、二橋所員警到場協助處理，於鶯桃路與尖山埔路口交通疏導及管制車輛進入尖山埔路平交道路段；中正二路平交道則由二橋所派員協助指揮及管制，平交道狀況未排除前，將持續派員於鶯桃、尖山埔路口交通疏導，維持周邊交通順暢。

數名搭乘網友在台鐵事故通報平台PO文說，「我也在此班列車上」、「又是故障130次」、「在車上停好久了」、「難怪火車現在卡鐵軌上」、「我在後面的區間車上，卡了40分鐘」，也有網友透露車上廣播內容，「130車次出現死傷事故，需待檢察機關到場勘驗，開車時間未定」，希望趕快處理完畢恢復通車回到目的地。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980