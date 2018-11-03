冒牌律師罵三字經 找真律師打官司被法官打臉

2018-11-03 23:22

〔記者王捷／台南報導〕高職畢業的余姓男子靠話術冒充律師，有如電影《神鬼交鋒》情節，連真律師也上當；他收錢卻沒能力打官司，4年前被檢方依詐欺罪起訴。但余男沒學乖，又以假律師身分與張姓婦人交往借錢，張婦得知上當，帶「假律師」布條天天到余男住處抗議，他氣到罵髒話，還挨告公然侮辱，判賠3000元，余男請真律師打官司，上訴仍被駁回。

48歲余男靠話術四處行騙，冒充檢察官、律師，13年來都沒被揭穿，甚至還向前妻自稱是檢察官，把前妻也騙到手，結婚3年生子，前妻才知道余男是騙子。直到4年前，余男收了錢卻沒打官司，受害人向法務機關檢舉，余男才穿幫。

二審法官認為，余男明知道沒有律師或司法人員行騙，嚴重破壞司法信譽，以詐欺罪判余男2年6個月徒刑。不過，這個官司還沒結束，余男又惹禍上身，他與張姓婦人姊弟戀，張婦沒看穿余男曾冒充假律師，交往期間還借錢給他，直到一次口角，張婦報案，警員才私下跟張婦說，余男曾冒充律師行騙。

張婦得知被騙，寫了「假律師、詐欺犯欠錢不還」白布條，到余男家外抗議，余男報警後，還罵張婦三字經，一審時法官判處余男要賠3000元給張婦，但余男不服，認為是張婦先騷擾他，他罵三字經雖然粗俗，但沒有侮辱張婦的意思，這是屬於刑法第23條正當防衛，還因此找了真律師上訴。

但法官認為，余男口出惡言，並沒有符合正當防衛的目的，所以即使余男請了真律師，仍駁回余男上訴。