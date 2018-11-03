「撫胸」氣功讓上圍豐滿 女研究生當母面遭廟祝猥褻

2018-11-03 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗一名25歲的女研究生，從高一起就慘遭母親認的乾爹陳姓廟祝騷擾，陳男不但聲稱可以用氣功讓女子胸部變大，要求女子脫衣並撫胸作法；去年更以「檢查是否墮胎過」為由以手指插入女子下體。苗栗地院將陳姓廟祝依妨害性自主罪判刑6年6個月。

《聯合報》報導，受害女子的母親在她高一時結識陳姓廟祝，認其為乾爹並常邀他到家中。陳男時常趁著女子寫功課時，違反女子意願伸出鹹豬手上下其手，從女子高三起，陳男更以功課不佳為由，要求女子脫衣，並對她「撫胸作法」消災解厄，更恐嚇「不作法會遇到不幸或發生意外」，由於女子相信神明存在，每個月都會請陳男「作法」一次，有時候甚至連母親都在場觀看陳男作法。

去年6月女子因去看婦科，陳男以「懷疑墮胎」為由，用手指插入她的下體檢驗，女子在事後將這件事告訴哥哥，哥哥驚覺不對報警，才終於揭發陳男惡行。對此陳男坦承對女子作法，不過表示僅劃過胸部未撫摸、手指只從旁摸過，未插入下體，否認猥褻行為。而女子母親則證稱，女兒高一時遭陳男摸胸，不過稱是為了豐胸並且道歉後就無追究；女兒考大學時，則是讓陳男作法消災解厄，有時作法時會將手伸進女兒內衣裡。

法官認為，陳男無任何相關證書，也不採信觸摸胸部、插入下體可以消災、驗墮胎的說法，且陳男為女子母親的乾爹，若非真有其事，不會貿然做出不實指控，認定陳男違反妨害性自主罪並判刑6年6個月。