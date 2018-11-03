高雄「墨鏡怪賊」還有單腿刺青 特徵太明顯GG了

2018-11-03 20:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕白天黑夜都戴著墨鏡的王姓男子，涉嫌偷竊選物販賣機藍芽喇叭等物商品，高雄市新興分局今天宣布破案，經調閱路口監視器比對，發現竊嫌單邊腿部有明顯刺青痕跡，將他依竊盜罪嫌函送法辦。

新興警方於上月中旬陸續接獲一家選物販賣機商店報案，店內商品遭竊，失竊的都是較高價的藍芽喇叭等物品，共計5個、價值1500餘元，警方調閱監錄畫面發現，王男（33歲）曾有多次竊盜刑案紀錄，是名慣竊，行竊地點遍及新興、前金、苓雅及鳳山等區域。

警方發現，竊賊了除單邊小腿上有明顯刺青，不論白天或黑夜，都會戴上一副帥氣的彩色墨鏡犯案，特徵實在太「特別」，警方立即鎖定身分，擴大調閱周遭監視器畫面追緝。

警方調閱監視系統後發現，竊嫌都會自行攜帶置物袋到選物販賣機商店，再徒手竊取選物販賣機機台上方待補貨商品後逃逸，他不論白天黑夜都戴彩色墨鏡，立即讓警方認出他就是目前偷遍高雄市區的慣竊王男。

警方調查，王嫌騎機車車主是女性，調閱監視系統、比對犯嫌特徵，發現竊嫌單邊腿部有明顯刺青痕跡，與車主兒子的身體特徵相符合，確認身分，將他帶回偵辦。王嫌坦承在高雄就犯下近十件竊案，供稱缺錢花用，才會竊取店內商品來販售，全案依違反竊盜罪嫌函請偵辦，並陸續追查贓物流向。

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