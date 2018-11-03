生活費？聘金？給200萬後感情生變出惡言 男方要賠6萬

2018-11-03 17:36

〔記者陳慰慈／台北報導〕中國籍郭姓女子指控在圖書館念書準備考試，被50多歲鄧姓男子搭訕，兩人開始交往，鄧男還送了她200萬元當生活費，因拒與鄧男發生性行為，鄧男不但提訟要求返還，還在公開場合罵她三字經及「你這髒女人」、「大陸雜種」等語超過46次，沒有錄音部分更超過百次，怒向對方求償30萬元精神慰撫金，新北地院日前判鄧男須賠償郭女6萬元，可上訴。

40多歲郭女表示，因離婚加上要養女兒，她打算報考公務員，2015年到圖書館唸書時，鄧男主動搭訕，後又邀約她吃飯、送禮追求，期間鄧男要她專心準備考試，不用擔心生活，他可以照顧她與女兒，主動給她200萬元，還強調「死後錢也帶不走，不如給喜歡的女人花」、「如不接受他的錢、他會很沒面子」，且他深信算命師之話，表示絕不能娶她，否則東西都會變成是她的。

前年2月，鄧男要求與她嘿咻被拒絕後，便揚言要殺掉她及女兒，不但提告討回先前送她的200萬元，還在校園內、馬路、便利商店出言辱罵「幹X娘」、「你下三濫」、「去吃屎啦」「你這髒女人」、「大陸雜種」、「我認為你是豬跟狗」等語，超過46次，沒有錄音部分更超過百次，害她常常心悸、夜不成眠，要求鄧男賠償30萬元並登報道歉。

鄧男供稱，因發現郭女與他交往期間仍跟前夫同居，覺得感情跟錢都被騙了，憤怒下才口出惡言，200萬元是給郭女的聘金，但她收了錢卻不嫁，才想討回來，對方卻稱再給她100萬元就嫁。

鄧男挨告妨害名譽，刑事部分，法官依據郭女提供的錄影檔認定鄧男言論貶損郭女人格，先前已判處鄧男罰金9千元；民事部分再判處鄧男須賠償6萬元，登報道歉則予以駁回。