女公務員落入網愛陷阱 遭詐450萬

2018-11-03 15:29

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市1名陳姓女公務員，日前在臉書遇到自稱在香港擔任公司主管經理的外籍男子搭訕，因對方照片帥氣，女子陷入愛情憧憬，隨後便遭對方以投資為幌，共詐走美金14萬6100元（約台幣450萬元），失聯後始知上當報警。

警方表示，40歲陳女日前在通訊軟體臉書上，遇上自稱香港某股份有限公司VIP客戶部門主管經理的吳姓外籍男子主動加好友。

兩人相談甚歡，對方表示有投資賺錢的機會可在海外集資操作指數，陳女誤信對方對管理團隊很有想法、投資管道可信，加上認定彼此的情誼，於是在聊天一個月後，按照吳男指示，先匯款美金2萬元至對方提供的香港中國銀行帳戶。

5日後，陳女接到自稱該公司財務部人員來電，要求繳交境外所得稅5%，再度匯款美金6萬2100元至對方指定帳戶，一週後，王小姐又接到自稱香港金融管理局人員來電，表示資金過龐大，須提供當地工作證明或當地人員代理擔保並繳納保證金，於是又匯款美金6萬4000元至對方指定帳戶。

待陳女發現已匯款多筆金額，計美金14萬6100元，又聯絡不上吳男及其主管，才驚覺遭到詐騙，進而報警。

警方提醒，在虛擬網路世界，不管是交友還是投資，風險都非常高，多半都是先在臉書上認識，放上吸睛帥哥或正妹照片透過Line或Messenger等交談，有時甚至還會和你視訊聊天以取信於你，互動一陣子之後，開始慫恿你有內線投資管道且還會製造你獲利的假象，等你被詐光完全無力再支付任何金錢，對方就不會再理你，所以交友聊到錢，很有可能就是詐騙。

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