警政署長訪南市警局頒發查賄獎金 勉全力做好選前維安

2018-11-03 12:56

〔記者楊金城／台南報導〕警政署長陳家欽今天上午訪視台南市警察局，慰問員警執行選舉維安、查察賄選和杜絕暴力介入選舉的辛勞，並頒發獎金給有功分局，勉勵選前最後關頭更要全力查賄。

陳家欽說，今年選舉另有10件公投案，警力出勤繁重，要求警察機關在投票前一日給員警充份休息，投票日也鼓勵員警投票，做好選前治安、查賄和杜絕暴力介入選舉，貫徹行政院院長賴清德指示將這次選舉辦的更公平、更平安、更安靜。

台南市警察局長黃宗仁說，投票日維安，市警局員警「傾巢而出」，但也會讓有投票意願的員警有2小時時間回去投票。

台南市警局目前查賄和杜絕暴力介入選舉的績效，暫居六都第一，陳家欽特別頒發慰問金給新營、麻豆、玉井、第六分局，永康、第一、三、六分局執行掃蕩黑道幫派成果豐碩也獲頒慰問金。

南市警局配合檢調在9月展開查賄收網行動，統計至今天為止，偵辦移送賄選案件9件78人；暴力案件27件34人，以毀損案件居多。

黃宗仁表示，選戰進入最後高峰期，絕不會讓賄選有機會，也絕不容許黑道幫派暴力行為對選舉產生威脅。

陳家欽也指示，針對情資顯示的高風險對象，要做重點式的查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉，網路上不實言論與文宣黑函，也要即時查處，避免影響選舉的公平。