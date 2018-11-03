感謝「局長」尋回美好回憶 美籍遊客跨海寫信給波麗士大人

2018-11-03 09:55

〔記者王捷／台南報導〕住在美國的莎雅（Saya），為體驗正統的中文，不願去中國，一年半前首次到台灣，在快離境時相機遺失在計程車上，向派出所長陳榮吉求助，陳找到相機後，遇上年節快遞公司休息，又拜託客運業者，將相機即時趕在莎雅出境前送到。過了一年半，莎雅參觀紐約市警局，想起台灣，跨海寫信給陳榮吉，不過在信中陳榮吉從所長變成局長，讓他會心一笑，但也很感動。

20多歲的莎雅住在美國布魯克林區，她與另外2個朋友要台灣旅遊，體驗民情也順便聽台灣人如何寫字與講話，因為得知中國民情封閉，治安也比較不好，加上中國寫簡體字，她認為台灣保存的亞洲文化比較完整，因此才選擇到台灣自助旅遊，她在玩了10多天，拍了很多照片，沒想到在快離境時竟然丟了。

陳榮吉說，大概在1年半前，他還在安平派出所，當時莎雅與友人來派出所，用不孰悉的中文向他求助，希望警方能幫忙找回相機，莎雅認為相機可能是丟在計程車上，但是過2天就要返國，在台北已經訂了飯店，所以不能留在台南太久，莎雅已經找遍各處，警方是最後的希望。

為了幫助莎雅，陳榮吉先拜託警廣播放有外國旅客掉了相機，請台南的運將協助，最後果真找到了莎雅的相機，但是當時莎雅已經離開台南，警方只有留下莎雅在台灣用的手機，還有下塌的飯店，因此又急忙找快遞公司寄出相機。

沒想到，當時年節所有快遞都沒有送貨，陳榮吉又拜託客運業者，替他把相機送到台北總站，再跟莎雅入住飯店的服務人員接應相機，終於在莎雅離境前，將相機找回，讓莎雅很感動，離開前還跟陳榮吉要了派出所地址，希望以後能寫信感謝他。

過了一年半，陳榮吉到其他警所服務，早就忘了莎雅約定要寄信一事，直到這個月1日，陳榮吉收到一封信，信內附了一張紐約警察的警徽紀念品，也許是莎雅參觀了紐約警局或看到紀念品，才想到陳榮吉，莎雅的信是一封手寫信，還很貼心加了翻譯版本。

內容寫道，莎雅到處跟朋友說她在台灣受到警方的幫助，並要「陳局長」與其他警員都健康，陳榮吉看完信，發現自動被升官，會心一笑，也很感動，覺得警方積極的態度有回報。