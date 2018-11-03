北市凌晨槍聲大作 警搜民宅攻堅逮堂兄弟檔

警方逮捕涉嫌開槍的魏姓男子。（記者劉慶侯攝）

2018-11-03 06:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區中山北路2段巷弄內的一處民宅內，今日凌晨零時左右傳出多聲槍響，轄管中山分局中二派出所據報迅速到場，全副武裝進行攻堅，立即逮獲魏姓堂兄弟兩人，並循線在大樓頂樓起獲兩把手槍和十數發子彈。

警方初步訊問中，兩人都否認有涉嫌開槍，但經警方調閱街頭監視畫面，初步查證為21歲魏姓男子涉有重嫌，全案警方仍在深入調查中。

據了解，今日凌晨零時15分左右，北市中山北路2段62巷30弄某公寓2樓槍聲大作，居民聽到受到驚嚇隨即報案。

中山分局巡邏警網趕到現場處，在中山北路2段50巷口處發現地上有3顆彈殼。經查訪住戶指出，是租賃在同棟二樓的涉嫌開槍。

由於歹徒持有槍械，中二派出所與偵查隊立刻全副武裝，共同逐層搜索，在頂樓陽台左側地上，發現一個白色袋子，內有兩把制式手槍一批子彈。隨後警方準備強攻2樓破門時，適逢涉案魏姓堂兄弟正欲出門，警方立刻上前逮捕。

警方訊問中，魏姓堂兄弟均否認警方查獲的槍械都是他們所有，但警方根據調閱的監視器，得知為魏姓堂弟所為。

魏嫌供說，他與竹聯幫龍堂分子曾有口角，昨日深夜對方有4、5人到他們住處挑釁尋仇，並連開數槍，他才開槍還擊，與他堂哥並無干係。