重劃區土地買賣糾紛 前議員歐金獅挨告勝訴

2018-11-02 23:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕中華奧會委員呂慶將指控，新北市前議員歐金獅任職期主導鶯歌鳳鳴重畫區，表示土地未來獲利可期，可出售重劃區土地給他，他花了300萬元購買30坪土地後，但迄今仍未過戶，因歐的延遲給付土地，導致重劃區完成後30坪土地漲價差額高達1200萬餘元，要求歐返還1500萬餘元，新北地院認為歐非延遲履約，而是因已過戶給他人無法履約，不符提訟法條要件，今判呂敗訴，仍可上訴。

呂男控訴，2010年1月，歐金獅表示願以300萬元，出售鳳鳴重劃區土地30坪，未料他交付現金後，歐不但未將土地過戶，2015年，重劃區重劃完成2年後，歐卻將土地以每坪約50萬元價格，出售過戶給他人，前年2月及去年6月，他二度寄發存證信函催歐履行契約，對方卻拒不轉移，認為歐行為已屬給付延遲，害他損失重劃完成後地上價值上漲的利益，請求歐返還300萬元及漲價差額1200萬餘元。

歐男則主張，兩人簽立的是證明書非買賣契約書，僅為有意讓渡30坪土地，並做為證明收款300萬元用途，其內容無特定地號或位置圖示，也無買方與賣方共同簽章等不動產交易之「必要之點」的約定，且他當天就將300萬元還給呂男了，已無積欠呂男債務。

歐男律師於審理時表示：「歐有向呂拿300萬元，要開300萬元的證明，歐有意將來重劃區內讓30坪給他，雙方沒有特定位置…」等語，法官依此認定雙方合意買賣契約應屬有效，加上呂男迄今仍保有雙方簽立證明書，歐男並未收回，認定歐男已清償300萬元辯詞不可採。

但法官認為，歐男將土地過戶他人，已無法履行跟呂男的買賣契約，因此無履行延遲問題，呂男提訟為履行契約延遲而致生損害，並非主張無法履行契約導致受損，與提告法條規定不符，因此判歐男勝訴。

刑事部分，呂男也對歐提告詐欺，檢方認定屬民事糾紛，去年4月已將歐不起訴。