11/2 雙贏彩頭獎開出1注！大樂透、今彩539頭獎均摃龜

2018-11-02 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月2日）開獎的第107000167期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由台南市永康區永大路二段1170號1樓的「金滿億彩券行」開出；第107000092期大樂透及第107000263期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000092期大樂透中獎號碼為「05、16、18、32、41、47，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得6萬3982元；肆獎共54注中獎，每注可得1萬9804元；伍獎共1353注中獎，每注可得2000元；陸獎共1805注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬227注中獎，每注可得400元；普獎共2萬3295注中獎，每注可得400元。

第107000092期49樂合彩中獎號碼為「05、16、18、32、41、47」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共132注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1987注中獎，每注可得1250元。

第107000167期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、09、11、12、14、16、17、19、21、22」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共475注中獎，每注可得500元；肆獎共4052注中獎，每注可得100元。

第107000263期今彩539中獎號碼為「01、23、25、26、34」，頭獎摃龜；貳獎共118注中獎，每注可得2萬元；參獎共4516注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3285注中獎，每注可得50元。

第107000263期39樂合彩中獎號碼為「01、23、25、26、34」，四合摃龜；三合共129注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4522注中獎，每注可得1125元。

第107000263期3星彩中獎號碼為「071」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000263期4星彩中獎號碼為「9590」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。