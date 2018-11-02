執行署拍賣會什麼都賣 這次要賣的是...噴射機

繼上月成功賣出中興航空公司的直升機後，這次將再拍賣同家公司的霍克（Hawker）400xp型飛機，拍賣底價為1億1千萬元。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-02 21:53

［記者陳恩惠／台北報導］繼上月初法務部行政執行署台北分署成功賣出中興航空公司的直升機後，這個月6日午後將再拍賣中興航空公司的霍克（Hawker） 400xp 型商務噴射機，另外還有賓士車、名牌包、行李箱、金門高粱酒及不動產聯合拍賣，有興趣的民眾絕不可錯過。

據悉，此次拍賣標的物除了噴射機外，詢問度最高、最吸睛的物件，應屬台北地檢署囑託台北分署因詐欺案查扣「超跑女神｣林思吟收藏的49個名牌包、10條絲巾，均為CHANEL、L.V.、HERMES等品牌，起標價格從新台幣 2000元至12萬元不等。

台北分署表示，這次拍賣的霍克400xp型飛機，可用於勘察、匯測、救護等，拍賣底價為1億1千萬元；其他物件還有賓（排氣量 3498c.c.）、福特（MUSTANG、排氣量 3726c.c.）汽車各1部、戰車行李箱7個、名牌香水10箱、金門高粱酒3箱、鄭香龍老師水彩畫 1幅、畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨的6幅駿馬圖、兒童服飾28件、環保燈泡（三色溫、三段調光）275個等。

有興趣的民眾若想以優惠的價格買到實用的拍（變）賣物品，務必把握機會搶購，當天攜帶身分證件到場競買動產，如欲購買不動產則請事先向分署索取、填妥投標書及預先準備保證金，也可預先到台北分署官網（http://www.tpy.moj.gov.tw）查閱各執行案件的詳細拍賣公告內容，並持續追蹤台北分署FB粉絲專頁相關訊息。