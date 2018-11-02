快取寶吸金案開庭 4共犯稱「利潤差額」是「走路工」

2018-11-02 22:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地方法院今天再度開庭審理「快取寶」負責人孫岳澤、李欣潔夫妻吸金案，進行準備程序，第一線投資人吳姓男子等4名被告，對於檢方指控收受孫岳澤夫妻「利潤差額」一概否認，稱是孫氏夫妻給他們的「走路工」酬勞，檢方當庭打臉，指吳男等4名被告與孫氏夫妻有共犯關係，吸收下線所取得已兌現「利潤差額」的總計金額，即為違法吸金的不法所得。

孫岳澤夫妻等人涉嫌以「保證月利潤2至7%」等方式誆騙投資人，吸金188億3670萬餘元，受害者約500人，案經檢方調查後，今年3月依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪，起訴孫氏夫妻及第一線投資人共14人，全案爆發之初，孫氏夫妻潛逃中國。

檢方指出，被起訴的12位第一線投資人，負責招攬下線投資，依親疏關係自行決定給予下線1.5至4%月利潤，並從每一筆投資中賺取0.02至3%不等的利潤差額，已構成銀行法中「非銀行經營收受存款罪」等罪嫌。

被控向下線吸金的吳姓、龔姓男子及陳氏夫妻等4人，今出庭時皆否認犯罪，表示「被冤枉的！」希望法官明察秋毫，還予清白，陳男則否認參與投資，指是其妻用他的銀行帳戶與孫氏夫妻進行金錢往來。

對於檢方指控收取孫岳澤夫妻「利潤差額」，吳男等4位被告的共同委任律師反駁說，因孫氏夫妻當初跟被告說這是給他們的「走路工」，被告才會收下，被告拿到的是「走路工」酬勞，並未違反銀行法等犯行，違反銀行法的是孫氏夫妻，孫氏夫妻賺了錢卻逃之夭夭。

檢方今天在庭上提示陳氏夫妻涉嫌違法吸金總額2億7000萬元（不包括買股票及其本身投資），收取「利潤差額」達2000多萬元，吳男、龔男部分因其下線眾多及金額繁雜，尚待時間整理。