為了勞力士「綠水鬼」 他撂人理論還丟信號彈

李男的謝姓員工（綁頭髮者）下樓帶張姓男子等人上樓。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-02 20:43

［記者陳恩惠／台北報導］台北市36歲張姓男子，受李姓男子所託保管一只勞力士「綠水鬼」手錶未歸還，遭李的員工屢次打電話索討不爽，上個月27日凌晨近2時，張率包括詹姓等人在內的4名男子，前往北市南京東路五段的公司找李談判未遇，竟丟擲信號彈，不僅釀成火災，還造成謝姓員工嗆傷、手部灼傷，詹事後向台北地檢署自首縱火，台北市警松山分局調查後，24小時內將張、詹等5人拘提到案，依殺人未遂、公共危險及毀損罪送辦，除詹遭羈押禁見外，其餘張男等人均交保候傳。

張嫌到案供稱，由於李男的謝姓員工一直打電話催討，讓他感到厭煩，所以才會率人前往找謝理論，要他不要再打了，同時也將李的那只價值40萬元的勞力士「綠水鬼」還回去，當晚就擺在桌上；但警方說，李的網路行銷公司已遭張嫌等人砸毀，還遭火焚，公司內部一片零亂並未看見那只手錶。

松山警分局松山派出所今年10月27日凌晨接獲報案表示「南京東路五段的網路行銷公司發生火警」，員警到場發現28歲謝姓員工遭大火嗆傷暈倒在屋外，立刻將他送醫救治，謝清醒後表示，公司會發生火災，全是1名綽號「阿儒」的張姓男子，夥同另4人前往砸店，還有人丟擲信號彈，所以大樓發生火警。

調閱大樓監視器畫面，發現火災發生前40分鐘，張率人抵達，是謝姓員工下樓應門，張嫌一行5人上樓後，不到半小時，見張嫌等人攜棒棍匆忙離開，8分鐘後大樓火災警鈴大響；李姓老闆到案證稱，他有只價格不斐的綠水鬼手錶，寄放在張那裡，近來屢屢追討未果，還委託謝姓員工幫他電話催討，可能因此引發張的不滿，才帶人縱火。

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