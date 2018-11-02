大哥死不到半年 「義弟」跟大嫂同居下場好悽慘

2018-11-02 21:03

〔記者王捷／台南報導〕角頭陳正南死後不到半年，他年僅30歲的「義弟」程姓男子上位，程男燒了紙步槍、手槍與手榴彈給陳，誓言照顧組織。不過警方1日攻堅時，發現程男與老大的妻小同居，程相當冷靜，把脖子上的金項鍊拔下來交給陳妻，並跟警方說，已等很久了，他今年參加的不是陳正南的「公祭」而是「家祭」，他是陳正南的義弟，並坦承陳犯下的組織犯罪案他都有參與，目前程男收押中。

今年初，警方掃黑目標，鎖定剛在道上浮出的角頭陳正南，他揪眾暴力討債，行事作風衝動，曾為替小弟出氣，痛毆里長，是地方頭痛人物。警方原打算以涉嫌組織犯罪逮捕陳正南，豈料在今年5月底，陳因談判失敗遭轟17槍斃命，讓情資全數歸0。

不過，陳的組織並沒有因他喪命瓦解，陳國中的拜把兄弟程男，在陳喪命當日就在臉書PO文，祝陳正南一路好走，並留下「後面的事我們來接手」，引起警方的注意。後來程男在公祭時，還請殯葬業者製作紙糊的步槍、防彈背心與手榴彈，PO文稱「咱上下一起打拼」，也被警方掌握，將掃黑目標轉向程男身上。

這個月1日，警方見時機成熟，持票準備攻堅，原本警方打算用強力手段，要程男就範，豈料程男一見警方，急忙拜託警方小聲一點，他一定會全力配合，因為陳正南的遺孀與兒子正在睡覺。同時警方在程的家中發現菜刀、甩棍與木刀、木劍，還有討債用的和解書。

程男被警方控制行動後，把脖子上的金項鍊、金手環交給陳妻，要陳妻保重，並向警方供稱，沒有「七逃還掛免輸牌」的，已經等警察逮捕他很久，他也承認以前曾與陳正南四處暴力討債、滋事。

警方在串聯組織關係事證時，為證明程男是集團的角頭，問程男是否有參加陳正南的公祭，繼承陳正南的組織地位等。但程男否認參加公祭，他參加的是「家祭」，因為他是陳的義弟，讓警方不知道該說什麼，訊後警方將他依組織犯罪條例移送法辦，檢方認為程男有逃亡、串證之虞聲押獲准。