黑幫堂主選里長…要求建商「贊助」向廟宇「募」辦桌菜

警方日前大動作前往服務處逮獲李嫌（紅圈者），訊後依組織犯罪、槍砲及違反選罷法等罪嫌移送，李嫌目前由檢方聲押中。（記者萬于甄翻攝）

2018-11-02 19:20

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市永康區永康里李姓里長候選人涉嫌暴力討債、不法圍標，選舉期間更疑涉賄選，遭檢警大動作圍捕。李嫌擁有黑道背景，自稱竹聯幫信堂台南分堂堂主，台南警方日前掌握情資，執行選前掃黑行動，昨天成功破獲李嫌的犯罪集團；賄選案目前則由台南地檢署偵辦中。

台南市警局今天下午說明，40歲李嫌以竹聯幫信堂台南分堂堂主之姿，在台南吸收不少小弟，把永康地區當成地盤，時常號召10多人向特種行業圍事收取保護費、暴力討債，也涉及不法圍標、經營賭場，集團成員甚至在大白天將被害人毆打成傷，行徑囂張。

警方說，李嫌疑似為「洗白」黑道身分，在永康插旗擴大幫派地方勢力，今年參選永康區永康里里長，過程中疑用黑道勢力要求台南、新竹、高雄等地建設公司「贊助」競選經費，還假借關懷弱勢，向地方廟宇「募集」一桌約2500元的「辦桌菜」貢品，分送給選區選民。

李嫌的暴力犯罪集團早在今年初就被警方盯上，日前又掌握涉及賄選情資，台南警方為淨化選前治安，昨天由台南地檢署檢察官徐書翰指揮，兵分全台21處一舉掃黑逮獲李嫌及組織成員等27人，並通知8名涉及選罷法證人到案調查。

警方在現場查獲組織名片、營業報表、討債委託書、民眾證件本票影本、鎮暴槍、瓦斯槍（無殺傷力）、K他命毒品、幫派制服、高爾夫球桿及球棒等證物，依槍砲、組織犯罪及違反選罷法等罪嫌移送後，因李嫌有逃亡、滅證之虞，目前仍由檢方聲押中。

台南市警局指出，這波掃黑行動在台南地檢署支持下共開出搜索票44張、拘票40張，並結合刑事局第八大隊、台南市調查處等單位，除了破獲竹聯幫信堂台南分堂，更逮捕王、程、林姓男子等3派組織犯罪集團，展現警方嚴正執法掃蕩黑道幫派的決心與魄力。