「瘖啞人」躲通緝7年 警一招讓他說話了…

2018-11-02 22:57

〔記者王捷／台南報導〕諳手語的張姓男子因槍砲罪遭通緝，應入監服刑3年，已逃亡7年。本月1日凌晨，張男騎車逆向被警方攔查，他裝成瘖啞人，用手語、手機打字與警方溝通，極度不配合，卻被監聽過他的警官認出來，酸他「倒是跟藥頭能侃侃而談」，這時張男才終於「開口」向警方道歉，訊後警方將張男移送地檢執行。

33歲的張男有多項毒品、槍砲前科，生母是瘖啞人士，孰悉手語及瘖啞人特性。張男來自單親家庭，年輕時染毒，後來疑似靠轉讓、販毒牟利，曾被警方監聽過，被逮後接受戒治10個月，出獄仍繼續染毒，甚至用毒品與多應召站小姐交往，讓她們以肉身償毒。

7年多前，張男涉嫌槍砲罪嫌，被判3年徒刑，他從此離開戶籍地，但都在台南地區活動，遊走多名女友間，讓女方供養，女友陪張男上床，還提供資金讓他張羅毒品，也因此讓張男久久沒有被警方掌握行蹤。甚至還有個「女友」是張男與獄友共用。

1日凌晨，張男與這名「共用女友」從投宿的民宿騎車外出，逆向騎車被警方攔下，張男裝成瘖啞人，用手語與手機打字和警方溝通，讓警員很苦惱。

不過，張男的身分被一年多前監聽過他的警官識破，要他別在裝聾作啞，這時張男才坦白，向警方道歉。張母與女友得知後，趕到警分局，張男用手語與張母溝通，張母哽咽流淚，女友則是用與張母筆談，內容被警方瞥見「快把民宿的東西收一收」。

警方訊後將張男移送到地檢歸案，並會繼續釐清張男的交往關係，深入調查。

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