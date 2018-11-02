田徑教練被控性侵女學生 Line對話她卻親暱稱老爸

2018-11-02 18:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾在桃園市某國中擔任田徑教練的已婚張姓男子，於任教時被控對年僅14歲的田徑隊女學生伸狼爪、逼吞避孕藥，今年4月被桃園地檢署依強制猥褻、性交罪嫌起訴，不過，張男與女學生於事發期間的Line對話透露著曖昧、親暱，女學生還暱稱張男「老爸」，隊上其他女學生也證稱兩人感情很好，桃園地院認為，難認張男有違反女學生的意願，審結改依對14歲以上未滿16歲之女子猥褻、性交等罪，判處張男共應執行3年有期徒刑。

張男被控於2015年12月、2016年1月、2016年4月間，4度在校內體能訓練室猥褻、性侵女學生，張男偵訊時也坦承與女學生有親密行為，東窗事發後曾打電話要女學生幫忙掩飾，因此，被依強制猥褻、性交等罪嫌起訴。

法院審理過程，從同隊其他女學生、張男與女學生的LINE對話及女學生的說詞，認為張男並未違反女學生意願，也無法證明他有利用教練身分脅迫。

判決指出，同隊其他女學生出庭證稱，張男對該名女學生很好，有一次還開玩笑打她的屁股，該名女學生也曾跟她們透露「教練會找我按摩，摸我、親我」等語；而張男與女學生的Line對話，女學生暱稱張男「老爸」，也會回「也只有你有我的撒嬌」等，且這些對話的時間，落在張男對女學生猥褻、性交的期間，若是張男有違反女學生意願，兩人怎還能相處融洽，而張男買避孕藥讓女學生吃，女學生當時人在學校等候，過程中卻未趁機求救。

此外，女學生出庭時稱，張男對她做那些事情的時候，並沒有提過比賽的事，也沒說如果拒絕就不讓她出賽等語。