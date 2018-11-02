男與人口角大暴走 竟衝宿舍縱火燒毀8機車

新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生口角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

2018-11-02 19:25

首次上稿 19:06

更新時間 19:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹21歲男子疑因與人發生口角，心生不滿，日前涉嫌竊取機車騎去對方居所，對其機車縱火，不但把建築外牆燻黑，共有8輛機車遭波及焚毀；警方今天持拘票將陳嫌拘捕到案，全案訊後依公共危險罪、竊盜罪移請新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局竹北分局說，10月31日下午將近4點，消防局接獲報案指稱，竹北市中正東路發生住宅火警，警方會同消防人員到場處理，火勢撲滅後，確認起火點位於門口，造成3層樓建築外牆燻黑，停在屋外的機車共有8輛焚毀，變成廢鐵一堆。

警方說，發生火警的民宅是一棟公司宿舍，調閱監視器畫面發現，案發前有個男子頭戴全罩式安全帽、著深色衣褲，手持不明液體對著建築潑灑後點火，接著騎贓車逃逸，全案確認為人為縱火。

竹北分局隨即組成專案小組，第一時間調閱案發地點監視器，擴大調閱嫌犯來程及逃逸路線的監視錄影畫面；警方同步查訪宿舍員工，其中一人說，縱火者身影疑為陳姓男子（有竊盜、毒品等前科素行），且案發前，陳男曾與其他宿舍員工發生口角。

警方說，經檢察局指揮偵辦，今天下午持拘票到一所學校的停車場拘獲陳姓犯嫌。陳嫌到案後坦承縱火，也帶同警方起獲作案用贓車1輛及衣服1套，詳細案情警方仍在了解中。