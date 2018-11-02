男與人口角大暴走 竟衝宿舍縱火燒毀8機車

新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生口角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

2018-11-02 19:25

首次上稿 19:06
更新時間 19:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹21歲男子疑因與人發生口角，心生不滿，日前涉嫌竊取機車騎去對方居所，對其機車縱火，不但把建築外牆燻黑，共有8輛機車遭波及焚毀；警方今天持拘票將陳嫌拘捕到案，全案訊後依公共危險罪、竊盜罪移請新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局竹北分局說，10月31日下午將近4點，消防局接獲報案指稱，竹北市中正東路發生住宅火警，警方會同消防人員到場處理，火勢撲滅後，確認起火點位於門口，造成3層樓建築外牆燻黑，停在屋外的機車共有8輛焚毀，變成廢鐵一堆。

警方說，發生火警的民宅是一棟公司宿舍，調閱監視器畫面發現，案發前有個男子頭戴全罩式安全帽、著深色衣褲，手持不明液體對著建築潑灑後點火，接著騎贓車逃逸，全案確認為人為縱火。

竹北分局隨即組成專案小組，第一時間調閱案發地點監視器，擴大調閱嫌犯來程及逃逸路線的監視錄影畫面；警方同步查訪宿舍員工，其中一人說，縱火者身影疑為陳姓男子（有竊盜、毒品等前科素行），且案發前，陳男曾與其他宿舍員工發生口角。

警方說，經檢察局指揮偵辦，今天下午持拘票到一所學校的停車場拘獲陳姓犯嫌。陳嫌到案後坦承縱火，也帶同警方起獲作案用贓車1輛及衣服1套，詳細案情警方仍在了解中。

  • 新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生口角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生口角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生火角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹地區一名21歲陳姓男子，疑因與人發生火角而心生不滿，涉嫌竊取一輛機車前往對方居所對其機車縱火，總計有8輛機車遭波及焚毀。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣竹北警方今天持拘票到科技大學外的停車場將嫌犯陳姓男子拘捕到案，全案訊後依公共危險罪、竊盜罪移請新竹地方檢察署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹北警方今天持拘票到科技大學外的停車場將嫌犯陳姓男子拘捕到案，全案訊後依公共危險罪、竊盜罪移請新竹地方檢察署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）