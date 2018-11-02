失業男持鐵鎚搶超商 店員嗆「我有愛滋」結果...

劉嫌持鐵鎚行搶超商，雙方僵持不下。（記者曾健銘翻攝）

2018-11-02 18:53

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市23歲劉姓男子，因為無業缺錢花用，上個月29日凌晨3時許，持鐵鎚闖進五股區凌雲路一間超商行搶，店員當下雖然英勇護鈔，與劉男爆發拉扯，甚至一度還嗆：「我有愛滋病喔！」企圖以此恫嚇對方，但仍被洗劫2萬6千多元的現金，劉男得手後雖立即搭車逃往雲林，但南北警方密切聯繫合作，趁著客運停靠時當場將他逮捕到案。

警方調查，劉男有過失傷害、妨害自由、詐欺前科，他因長期無業，缺錢花用之下才萌生歹念；周姓店員向警方說，上個月29日凌晨3時許，一名頭戴全罩式安全帽、口罩、綠色外套的男子上門光顧，起初先說要買菸，但隨後又拿出預藏在口袋的鐵鎚說要搶劫。

店員起初謊稱：「別過來，我有愛滋病喔！」但劉男不為所動，仍持鐵鎚揮舞恫嚇，雙方一度爆發拉扯，最後劉男仍洗劫收銀機內2萬6430元現金，隨後騎機車逃離現場，直奔台北轉運站購買南下車票。

蘆洲分局表示，案發後沿路調閱監視器追查，發現劉嫌犯案後直奔台北轉運站購買至雲林的車票，警方得知班次後立即通報斗南分局警方，29日晚間9時許，趁著客運靠站時逮人，偵訊時劉嫌供稱因為失業缺錢才會行搶超商，坦承犯行，警訊後依強盜罪嫌將他移送法辦。