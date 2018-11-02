國一女清晨會網友 慘遭性侵還懷孕

2018-11-02 18:21

［記者陳恩惠／台北報導］黃姓工人去年7月在臉書認識一名國一女網友，相約數日後的清晨5時在樂華夜市的KTV見面，雙雙返回黃男位於新北市汐止住處休息，當日上午9時女學生剛睡醒就遭黃硬上得逞，之後女學生母親得知懷孕提告；遭通緝的黃男今年初落網，供稱「不知她幾歲？」，士林地院審結，將黃男依強制性交罪判處徒刑3年4月。

少女證稱，雖然她在臉書上寫的是20幾歲，不是實際年齡，但在見面之前曾利用MESSAGE傳訊息，甚至見面當時也有告訴他「我13歲」，去年7月底是第一次，也是唯一一次見面，當時是國中7年級升8年級的暑假，所以穿便服、化淡妝，事發當下曾以手推、打、咬及出口表示拒絕，但還是被性侵。

判決書指出，黃姓工人對於少女的真實年齡未曾坦承知或不知，警訊時供稱「我知道她是14、15歲」，檢方偵查中又改稱「雙方發生性行為後才知年齡，本來以為兩人同年紀」，法院調查時，黃又改口「之前看過臉書誤認她是1997年出生，通緝到案才得知是未滿14歲」，明顯有前後供述不一的情形。

法官審酌黃男為逞一己私慾，違反少女的意願，對她強制性交，侵害少女的身體自主權，並導致懷孕並施行人工流產，由於犯案至今仍未達成和解或賠償，但考量黃當時年僅18歲，高中肄業在工地打零工，未曾有犯罪紀錄，素行尚可，判處3年4月徒刑。