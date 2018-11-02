拿鋼筋打傷賴香伶 李明彥收押

2018-11-02 17:46

〔記者張文川／台北報導〕勞運人士李明彥前天下午闖入台北市政府勞動局長辦公室，持鋼筋條敲擊局長賴香伶額頭，賴香伶額頭左眉角縫了11針，今上午出院；李明彥昨下午在捷運新埔站被逮，台北地檢署今凌晨複訊後聲押，台北地院法官今中午開庭後認定李涉重傷害未遂罪嫌疑重大，有逃亡、反覆實施之虞，裁定羈押。

裁定指出，李明彥之前就曾在賴香伶的臉書張貼：「殺柯文哲，殺公務員，我要拿刀殺柯文哲」、「等著我去勞動局殺公務員」、「再來我要宣告殺法官」；又在臉書張貼「我要拿刀子殺這位敬股檢察官」、「可以公告殺臺北地檢署敬股檢察官判不起訴」，甚至曾持刀在台北市政府門口揚言：「我要殺柯文哲」並拍攝持刀照片，再加上李男在羈押庭庭訊時，仍持續強烈表達他對公務機關的不滿情緒，可見他公務機關有強烈敵意，而有極偏激的言論及行為。

裁定指出，李明彥因不滿市府對他陳情案的處理結果，前天上午11時44分至北市府勞動局長室找賴香伶未果，下午3時51分又預藏鋼筋鐵條到局長室，揮擊鋼筋攻擊正在辦公桌前低頭審閱公文的賴香伶頭部，導致賴香伶左前額撕裂傷、輕微腦震盪。

裁定指出，李犯案時還拍攝行兇過程，事後甚至將鋼筋張貼在臉書公告周知，顯見他基於強烈的犯案動機，預謀以凶器攻擊國家公務員，並深信他行為的正當性，毫無憐憫被害人之心，對公務機關的高度敵意，已提昇為須靠暴力才得以抒發。

法官認為，李明彥對公務機關的憤恨心態，已從偏激的言論及舉止，升級為實際的暴力行為，在滿足他的個人訴求之前，無從消弭他再傷害公務人員的動機，足以認定他有反覆實施傷害罪之虞；審酌他的犯行侵犯社會秩序甚鉅，犯案後的主觀認知仍堅信行為有正當性，沒有可取代羈押的手段來防止他再犯，有必要予以羈押，因此裁定羈押。

李明彥到案後，始終否認毆打賴香伶，堅稱「是鋼筋打的，不是我打的」，自稱是「革命家」，要為工運人士發聲，他已向賴香伶陳情多年，也曾在賴香伶臉書上留言，但成效不如期待，「那些高官、廠商仍然沒事，照樣能標案子、吃勞工的錢」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片替其行動做見證。

昨天下午3時，李明彥在新埔站被查獲，他向警方宣稱要打電話給家人找律師，但他竟趁機自拍照片上傳臉書並PO文：「我在新埔站被警察攔到了」。