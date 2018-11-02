米可白遭男粉絲騷擾、恐嚇 和解後選擇原諒

2018-11-02 17:51

〔記者黃捷／台北報導〕女星米可白今年4月開直播淚崩，說自己遭到粉絲團江姓管理員騷擾，江男不僅向她勒索iPhone，還發文指她是「最愛說謊女藝人」。米可白事後提告妨害名譽、恐嚇，但雙方日前已經和解，米可白撤告不追究，台北地檢署今偵結，妨害名譽部分不起訴，恐嚇部分則緩起訴2年。

據了解，米可白並未請求賠償，只希望江男在個人臉書公開道歉20日，並在調解委員會上書立悔過書；江男則稱自己有憂鬱症，對失態行為感到很抱歉，同意刊登道歉，檢察官在確定江男履行承諾、米可白表明不願追究後，偵結處分妨害名譽不起訴、恐嚇緩起訴。

檢警調查，江男是米可白的忠實粉絲，多年前就幫她架設、管理粉絲專頁，今年初因手機壞掉，請求米可白送他一支iPhone X手機，但遭拒絕，他心生不滿，揚言公布米可白手機號碼，還利用管理員權限惡搞粉絲團。

米可白嚇得報警，並開直播向網友哭訴，江男起初傳LINE訊息道歉，事後卻又在個人臉書上發文稱米可白是「最愛說謊女藝人」，米可白因此又加告一條妨害名譽。

江男到案後承認犯行，聲稱罹患憂鬱症，無法控制自己行為，希望能獲得原諒，米可白則說，念在江男曾是她的忠實粉絲，幫過她許多，願意和解，檢察官將全案送調解委員會，雙方當庭達成和解。