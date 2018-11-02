網購遭賣家性侵 少女崩潰賴男友「我身上被噴精」

2018-11-02 16:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名年約17歲少女想換手機，在網路上看到黃姓男子販售二手機，兩人相約見面詳談，未料黃男竟誘拐少女到車上對她指侵，還強抓她的手幫他打手槍，少女崩潰地傳line告訴男友：「我身上有他噴的洨」，新北地院今依強制性交罪判黃男有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，前年12月，黃男在「便宜撿好康」網站刊登欲販售其二手行動電話的訊息，少女有意購買與黃男聯繫，黃男藉機邀約少女出來見面，討論手機保固，接著以便利商店ATM有問題無法提款，勸誘少女搭上他的汽車，再把少女載到泰山體育場附近，將車門鎖上，恫稱：「我是詐騙集團，認識很多黑道大哥，曾動手教訓過人」等語，致使少女心生恐懼，接著強吻少女，撫摸其胸部及下體，對她指侵。

因遭後方車輛按喇叭，加上少女情緒起波動，黃男於是將車子開至無人小巷，再度對少女指侵，還強拉少女手幫他打手槍至其射精，還強逼少女收下1000元才讓少女離去，少女返家後，擔心被黃男教訓，家人恐也跟著受威脅，不敢報案，但傳訊給男友：「我被性侵了」、「我一直回想會很害怕，陰影重…都把我衣服褲子外套內衣送去驗，因為我身上他有噴的洨」等語，男友追問得知此事，遂轉知少女父，同事也因少女當日打工神情有異察覺，少女父得知後氣得拉著女兒去報案。

審理時，黃男辯稱做這些動作時少女沒有拒絕，未違反對方意願，且他只有用手指插入少女下體1次，非2次。

但法官依少女與男友line通訊內容及少女同事證詞，加上少女衣褲也採到黃男DNA，不採信黃男辯詞，又黃男迄今未與少女和解獲得原諒，因此判他徒刑3年8月。