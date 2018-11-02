黎明幼兒園園長失蹤 最後行蹤在國三雲林嘉義路段

2018-11-02 16:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣最大自辦市地重劃，並傳出財團介入詐取抵費地等弊端的黎明自辦市地重劃案，重劃會控告不願參與重劃的黎明幼稚園，聲明拆除幼稚園，台中高分院今年9月更三審宣判，判決園長林金連敗訴，黎明幼稚園應拆除，聲援黎明幼兒園的社會團體，預計本月17日進行「政治為爭權，孩子要未來－1117搶救黎明大遊行」，不料，該幼兒園的園長林金連，卻在昨天（1日）清晨失蹤，社運團體在臉書發佈「一個懸在邊緣的家庭：協尋林金連」，並質疑便衣警察監控、黑道開槍放煙火騷擾，導致家人師生憂懼。

對此，中市警局四分局澄清說，上述的煙發生於去年的情人節，警方發現是幾個小屁孩放煙火玩樂，與黎明重劃無關，但仍移請消防局裁處，至於開槍的彈殼，是中市六分局查獲，嫌疑人的犯罪動機，也與重劃及黎明幼兒園無關，林金連迄今已3度離家，亦常聲稱感覺周邊有不友善情事，警方於住處旁加強安全維護，並非監控刺探情事，而是適度關心，至於黑道恐嚇威脅，林金連並未報案，林金連家人通報失蹤，這次是第3次，黎明派出所都積極受理，這次失蹤後，警方掌握最後行蹤，是國道三號雲林嘉義路段。

黎明幼兒園民事官司備受矚目，纏訟至今已有8年之久，台中市南屯區黎明自辦市地重劃，是台灣最大的自辦重劃案，且土地利益龐大，又發生財團介入違法牟利，被檢察官搜索調查的弊端。

其中，「單元二黎明自辦市地重劃區」重劃會，8年前控告黎明幼兒園等地主，要求拆除黎明幼兒園的建築物（地上物），台中高分院判決地主勝訴，被最高法院發回更審，台中高分院更二審改判重劃會勝訴，又被最高法院撤銷發回更審，今年9月由台中高分院更三審判決重劃會勝訴，黎明幼兒園應拆除。

黎明幼兒園園長林金連聆聽判決後曾質疑，判決偏向財團，人民永遠沒有公平正義，法官把問題推給市政府，不符合人民期待，這也是台灣人八成以上不信任司法之因，法院是人民委屈最後一道防線，卻是判決他敗訴，他無法接受，繼續抗戰且抗拆到底。

就在聲援的民間團體，忙著籌備本月17日的遊行時，林金連卻於昨天清晨3時許失蹤，當時他穿polo衫、長褲、背心、工作鞋和漁夫帽，駕駛車號是RG0211，其子於昨天晚間報案，黎明幼兒園保留行動的成員簡君儒，透過臉書「黎明幼兒園保留行動」，懇求各界協助尋找林金連。

他指出，這兩年間，林金連和他的家人前後已經失蹤三次，第一次是在蔡英文的官邸找到，林金連情緒激動說，小英總統緊握他的手，向他保證事情會有好的結果，之後又有失蹤記錄，但聲援團體都低調處理，不過，這次失蹤，「我們必須沈重地、卑屈地請求所有朋友看見黎明幼兒園受到的苦難，以及一條懸在制度邊緣的生命」。

簡君儒強調，「林金連一家被納入重劃區範圍之後，人身安全頻頻受到威脅，他曾在夜半聽見槍聲，並在龍富路拾獲五顆彈殼；也屢次住家旁邊遭人施放煙火；不明人士的刺探和恐嚇更是家常便飯，向警方求援卻不了了之。

令人痛心的是，近期只要逢選舉活動，幼兒園周圍就出現疑似便衣警察的監視，造成黎明幼兒園師生以及林金連一家的憂懼，這無疑是國家對於處於制度邊緣的人的壓迫」，「國家甚至因為選舉，動用警力包圍一間隨時可能從社會安全網的漏洞中墜落的幼兒園，這些參選人、在上位者何曾能夠理解，這不只是一間拒絕金權利益的釘子戶，這是一家人。」