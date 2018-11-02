25萬車禍估價單合理？律師、民俗專家打臉女騎士

轎車與女騎士發生擦撞，事後女騎士開出財損估價高達25萬700元，其中「算命8萬」，網友直呼「誇張」。（翻攝臉書爆廢公社）

2018-11-02 16:34

〔記者湯世名／彰化報導〕25萬天價車禍估價單到底合不合理？1名駕駛與女騎士發生擦撞車禍，事後女騎士列出車禍估價單，總價高達25萬700元的財損表，其中包括「收驚、算命、改名、祭改」等儀式花費共8萬元，民俗家打臉女騎士說，收驚也才2、300元，女騎士開價太誇張，警方更發現女騎士當時是騎車滑手機，將對她開單告發。

女騎士開出的車禍估價單，第一項為人身財損，包括有安全帽、褲子、上衣、鞋子、背包、皮夾、手機、手錶與眼鏡等9個財損共4萬元，第二項為機車維修費2萬7600元，第三項醫院就診花費3020元，第四項民俗療法花費3萬600元，第五項醫療用品2280元，第六項職業損失4萬4200元，第七項精神撫慰金8萬元，第八項交通費2萬5000元，細項洋洋灑灑，總金額高達25萬700元。

其中「精神撫慰金」，女騎士稱自己有宗教信仰，細項包括有收驚、算命、改名、祭改等儀式，花費共8萬元。

民俗專家蒲慶峰表示，一般算命、改名費用為3至6000元不等，收驚約2、300元，場面盛大的廟會科儀等宗教活動才會有6至8萬元行情；女騎士開價太誇張。

律師廖國竣則說，民法193條車禍可求償項目， 需要準備的單據包括醫療費、就診交通費、看護費、住院期間膳食費等，另外還有薪水、財物、營業等損失，其它還包括喪葬費、扶養費、增加生活支出費等；不需準備的收據，則有精神慰撫金，對受害人有終身性影響為100萬元以上，反之為50萬元以下。

廖國竣指出，這件車禍案的民俗療法、宗教信仰求償上，需有足以證明確有施以民俗療法必要的合格醫院診斷資料為證，若非國家合格的醫師或復健師，亦無積極證據足資證明此民俗療法為醫治所必需，女騎士提出求償，自無理由；宗教信仰乃個人價值選擇，縱使女騎士確有辦理法會等支出，但若不能證明與所受傷害間的必要與關連性，則此部分請求亦難認有據。

鹿港警分局福興分駐所長林仁傑表示，雙方案發後都來報案，警方根據影片發現女騎士有騎車滑手機，因此將於3個月內對她開單告發，至於肇事責任則由司法釐清。