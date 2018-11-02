涉現金買票 花蓮市代、里長及新城鄉代、村長候選人聲押

2018-11-02 16:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉愈來愈近，花蓮地檢署今天又查獲2起現金賄選案件，國民黨提名的花蓮市民代表簡姓候選人、國華里長林姓候選人涉嫌透過樁腳，以每票3000元價碼，向選民要求投票給他們，檢方以串證、湮滅證據為由向法院聲請羈押，目前法官開庭中；另外，在新城鄉則是查獲邱姓樁腳，分別幫參選村長、鄉民代表的傅姓父子買票，檢方也向法院聲請羈押邱姓樁腳。

花蓮地檢署指出，檢察官王柏舜接獲情資指出，花蓮市民代表、國華里長候選人涉嫌透過林姓樁腳，以現金向選民買票，以每票現金3000元、每戶7000元不等行賄，要求選民投票支持。檢方初步查證後，認為時機成熟，昨天指揮花蓮縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局花蓮縣調查站、東部機動工作站等單位，傳喚簡姓、林姓候選人、林姓樁腳及收受行賄現金的6名選民到案說明。

簡姓、林姓候選人等3人均否認犯行，但其中5名選民坦承收受賄款，而且當場聽聞林姓樁腳要求投票支持簡姓、林姓候選人的言語，檢方認為3人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，今天向法官聲請羈押禁見，目前法院仍在審理當中。

另外，檢察官林英正也接獲情資，新城鄉邱姓樁腳涉嫌協助國民黨提名的傅姓鄉民代表候選人及新城鄉傅姓村長候選人父子，向選民現金賄選，檢方指揮花蓮縣警察局新城分局、法務部調查局花蓮縣調查站等單位，搜索樁腳住家，傳喚邱姓樁腳及疑似收受行賄現金的4名選民，邱男否認買票，檢方認為有湮滅證據、互相勾串共犯及證人之虞向法院聲請羈押不准，檢方再度提起抗告中。