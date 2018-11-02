惡劣！偷車失風竟撞死攔阻車主 慣竊判14年半

2018-11-02 15:16

〔記者楊國文／台北報導〕慣竊邱文忠於前年7月間，在新北市偷竊大貨車失風，車主陳憲斌發現騎機車攔阻，邱男竟發怒把對方撞倒，不顧陳男雙腳遭壓，仍重踩油門、轉動方向盤試圖開走未果，卻造成車主死亡，高等法院今依強盜致人於死、結夥攜帶兇器竊盜等罪，判邱男14年6月徒刑；可上訴。

判決指出，邱文忠（39歲）與男子蔡榮祥（49歲）、朱為民（44歲）共組竊車集團，在雙北市屢屢犯下竊車案得手，前年7月28日凌晨3點50分，邱文忠與蔡男開車到樹林區犯案，偷走一台大貨車，他隨即開車逃逸，車主陳憲斌（52歲）發現騎著機車追趕，在樹林四維路追上貨車後，以機車攔阻。

不料，邱男明知陳男的機車就在左前方，卻轉方向盤把他撞倒，不顧機車卡在貨車下、陳男雙腳就被夾在貨車車輪及機車中間，繼續踩油門，害陳男慘遭拖行，期間，邱男甚至左右轉動方向盤，想擺脫卡在貨車下的機車，因發現「卡死」跳車逃逸。

但貨車並未停下，慘遭拖行的陳男為了保命，用雙手奮力掙扎，終於脫困翻滾至路旁，貨車則在沒人駕駛狀況下，繼續往前行駛，直到撞到號誌桿才停下。陳男被送醫後，同年10月5日因敗血性休克、代謝性休克不治死亡。

邱男事後辯稱，因擔心被揍打算倒車一段距離後再逃逸，情急打錯檔前進。新北地院不採信，斥責他惡性非輕，判刑14年6月徒刑，同案竊車共犯蔡榮祥、朱為民分別被判2年11月及1年3月徒刑。

高等法院審理後，今依強盜致人於死、結夥攜帶兇器竊盜等罪，仍判邱男14年6月徒刑、蔡2年11月、朱1年3月徒刑。邱男今被押解出庭聆判後，不發一語遭還押。