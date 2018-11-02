衝派出所強拉遠房表舅想助脫逃 外甥判2年2月定讞

2018-11-02 15:43

〔記者張文川／台北報導〕台南市林姓男子，得知楊姓遠房表舅因賭博通緝被逮，竟衝到派出所將表舅從戒護員警身旁拉開，欲幫助楊脫逃，員警立即拔槍示警才罷手，離去時揚言「要在省道蛇行，製造車禍讓你們處理不完」，並開車在派出所四週繞行示威；二審依「便利人犯脫逃未遂」等罪，判林男2年2月有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

林男主張他便利舅舅脫逃，應可適用刑法162條便利脫逃罪的減刑規定，但法官調查，林男的奶奶與楊男的母親是表姊妹，林男雖是叫楊男舅舅，但2者只是七親等的血親，而法條規定配偶、五親等內血親或三親等姻親才可減刑，因此認定林男不符減刑規定，但仍因未遂而減輕其刑。

楊男因涉賭博罪未到案而被通緝，2015年5月19日凌晨駕車，被台南市鹽行派出所員警攔檢查獲，逮捕回所。

林男接到通知，前往鹽行所「救舅」，徒手將楊男從員警身旁拉開，企圖協助楊男脫逃，3名員警見狀立即拔槍示警，林姓男子才收手，卻又向派出所長和員警叫囂恫嚇：「我要開車在派出所前方的省道蛇行，故意製造車禍讓你們處理不完」，隨後就開著車在派出所附近高速繞行挑釁。

二審認定，林男雖未成功幫助楊男脫逃，但已嚴重影響司法警察權的運作，危害社會秩序，還出言脅迫員警，目無法紀，漠視公權力，惡性重大，依強暴便利人犯脫逃未遂罪判刑1年2月、職務強制罪判刑7月，林男另有違法拖吊債務人車輛的強制罪判刑7月，3罪合併判刑2年2月。

案經上訴，最高法院今認定二審判決與量刑均未無違誤法令，駁回上訴確定。