千年巨木慘遭開膛破肚 警方逮20多隻「山老鼠」

千年巨木慘遭山老鼠無情開膛破肚。（記者許國楨翻攝）

2018-11-02 14:46

〔記者許國楨／台中報導〕鄭姓男子看準珍木藝品市場商機龐大，吸收台籍與越南籍逃逸外勞組成山老鼠集團，針對和平等山區鎖定千年神木盜伐，就地支解切塊後賤價販售給木製藝品加工廠，警方昨天查緝逮捕鄭嫌在內的20多名共犯，查扣扁柏木塊、藝品總計827公斤及土造長槍、安非他命等贓證物，初估不法獲利超過1千5百萬元，訊後全案依違反森林法等罪嫌送辦。

林務局東勢林區管理處在大甲溪事業區進行山地林木清查時，發現多棵樹齡介於600年到1000年之間的巨木慘遭山老鼠集團無情砍伐、開膛破肚，經台中市警局和平分局加強山區車輛攔檢，6月中旬在和平區台8線攔查可疑車輛時，當場逮捕范姓越南籍勞逸外勞並在車內查獲盜伐的台灣一級管制木「台灣扁柏」171公斤，查捕過程有多名山老鼠跳入山溝逃逸。

案經台中地檢署檢察官黃嘉生偵辦發現，這批山老鼠是有計畫性、組織性的盜伐集團，成員包括逃逸外勞及台籍犯嫌，盜伐地區遍及台中、新竹等高山地區，指揮刑事局中打偵二隊與和平分局共組專案小組偵辦，歷經4個多月追查昨天收網，逮捕以27歲鄭姓男子為首的山老鼠集團，並同步捕獲12名台籍、7名越南籍共犯，以及2名藝品加工業者，查扣總計827公斤的扁柏木塊、藝品及土造長槍、安非他命、盜伐林木用電鋸工具一批等贓證物。

警方表示，鄭嫌看準珍木藝品市場商機龐大，年初開始吸收體力佳、熟知山區的台籍以及越南籍逃逸外勞，鎖定和平、新竹山區的「台灣扁柏」，利用深夜進行盜伐，再將每公斤市價1200元的千年扁柏支解、分塊後，以每公斤600元到800元不等販售給藝品加工業者，且鄭嫌為方便作業在當地承租民宿提供居住，但因每次上山盜伐需3到5天，還提供安非他命供吸食提神，並攜帶長槍打獵。

根據林務局東勢林區管理處估算盜伐面積、木材價值，該集團不法所得高達1千5百多萬元，訊後全案依森林法、毒品、竊盜等罪嫌送辦。

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