假律師還敢遞出假名片自曝其短

2018-11-02 13:23

［記者楊政郡／台中報導］47歲許男未具律師資格，在外自稱律師，收費寫離婚協議書、陪當事人進行調解，還敢遞出造假名片，有當事人拿名片向台中律師公會查詢「無此人」，提出檢舉，檢方追查發現許男去年還曾掛「權億律師事務所」招牌，對外招攬生意，案發後已向「權億律師事務所」周瑞鎧律師道歉切結，檢方依詐欺罪起訴。

據檢察官調查，許男未具律師資格，去年在大里區某大樓內懸掛「權億律師事務所」招牌，還印製「權億律師事務所法務長許承洋」名片，名片上沒說是律師，但對外口頭上自稱律師，其名片及招牌容易讓人誤解他就是律師。

2017年12月間林婦因兒媳有離婚問題，住處旁邊看到「權億律師事務所」招牌，就打電話詢問，許男也不說明他不是律師，消極不澄清，一直詢問林婦協議書的內容等等，林婦同意讓他寫離婚協議書，事後支付6千元。

又在2017年4月間，蔡婦因有過失傷害案件，許誆稱自己是律師，還陪同蔡婦去地檢署開偵查庭，但他沒有進去，而檢察官請兩造去法院調解，到了法院調解室，許男自稱是蔡婦委任律師，還地遞名片「權億律師事務所法務長許承洋」給對方羅姓當事人，然後向羅嗆聲如不和解，不會得到任何賠償，羅當天拿下名片後向台中律師公會查詢，確實查無「許承洋」律師，向地檢署告發，事後雙方也未和解，蔡婦也未支付費用而未遂。

檢方進一步調查，許辯稱他不是蔡婦委任律師，檢方依詐欺及詐欺未遂等罪起訴。